Beşiktaş’ta Avrupa mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı Son 32 Turu rövanş mücadelesi hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Akhisar Belediyespor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer futbolcular ise antrenmana salonda yapılan 40 dakikalık denge ve kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Sağanak yağmur altında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren idman, duran top çalışması ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Matej Mitrovic ve bireysel programına devam eden Caner Erkin katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında evinde oynayacağı Hapoel Beer Sheva mücadelesi 23 Şubat Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Kartal deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı.