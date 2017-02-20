Bilecik’te bir futbolcu kendisine küfür eden iki taraftara saldırdı

Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Vezirhan Belde Stadı’nda oynanan Vezirhanspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası bir sporcu kendisine küfür ettiği gerekçesiyle iki taraftara saldırdı.

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