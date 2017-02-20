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Bucaspor’da kongre kararı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor olağanüstü genel kurul kararı aldı.
20:4520 Şubat 2017
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Bucaspor’da kongre kararı

Geçen hafta içinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmanlara çıkmayan futbolculara alacaklarını yatıramayan ve antrenman boykotuna engel olamayan Bucaspor Başkanı Çetin Kayışlı, ilçe ve camiadan hiçbir destek alamadığını belirterek seçime gideceklerini açıkladı.

Başkanlık görevini artık sürdürmesinin zor olduğunu ifade eden Kayışlı, “Yönetim kurulu toplantısında artık görevi devretmemiz gerektiğine karar verdik. Kesin olarak kongreye gideceğiz. En kısa sürede genel kurulun tarihini belirleyeceğiz. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Etiketler
bucaspor spor toto 2.lig
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