Erol Bedir: Lig bizim için yeni başlıyor

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son 4 maçta 10 puan topladıklarını belirtti, “Hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz ama lig bizim için yeni başlıyor” dedi.

Başkan Erol Bedir, 45 gün önce yola çıktıklarında, işlerinin ne kadar zor olduğunun bilincinde, bulundukları maddi, manevi ve sportif konumdan kurtulmalarının neredeyse imkansız olduğunun farkında olduklarını, ancak tüm bunlara rağmen, başarıya inandıklarını vurgularken şöyle konuştu:

“Verilen destekler ve inandığımız yolda teknik ekip ve oyuncularımızla sıkıca kenetlenmiş bir şekilde çalışmamızı da beraberinde getirmiştir. Önceleri 300-500 seyirciyle oynanan, son Bursaspor maçında 17 bin ateşli, heyecanlı, 90 dakika küfürsüz ve hakaret içermeyen tezahüratlarıyla Kadir Has Stadını rakip takıma dar eden gerçek taraftar, başarının da gerçek mimarlarıydı. Sahaya gelemeyen ve bu şehirde yaşayan tüm hemşerilerimizin yoğun desteği de bizimleydi.”

“BİZE DURMAK, TARAFTARA SUSMAK YOK”

Başkan Erol Bedir, “Buraya kadar her şey planladığımız gibi ve olumlu yönde gelişti” derken şöyle devam etti:

“Ancak; hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz. Kayserispor için lig yeni başlıyor. Bu hafta cuma günü oynayacağımız Çaykur Rizespor ve sonraki haftaki Kasımpaşa maçları bizim açımızdan hayati öneme haiz müsabakalar olacak. Yönetim, teknik heyet ve takımımız bu gerçeğin farkında olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çaykur Rizespor maçında deplasmanda olmamıza rağmen mutlaka başarılı olmalıyız. Sonra kendi sahamızdaki Kasımpaşa maçına ise en az 25 bin taraftarla ve kesin 3 puan hedefi ile çıkmalıyız. Aksi takdirde şimdiye kadar aldığımız sonuçlar avantaj olmaktan çıkacaktır. Biz elimizden geleni eksiksiz yapmalı, terimizi son damlasına kadar akıtmalı ve sezon sonunda ulaşacağımıza inandığımız mutlu sonu hep beraber beklemeliyiz. Bize durmak, taraftarımıza susmak yok.’