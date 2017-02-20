Fatih Yücel: Önemli bir galibiyet aldık

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Adana ASKİ Spor Genel Menajeri Fatih Yücel, Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında, ilk 8 yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Genel Menajer Fatih Yücel, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 70-58 mağlup ederek hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirterek, “Bu maç ilk 8’e kalmak için büyük önem taşıyordu. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Sadece teknik olarak değil, sporcularımızı mental olarak da hazır hale getirmek için çalıştık. Mersin Büyükşehir Belediyespor takımı kadro olarak çok iyi ancak üst üste gelen talihsiz sakatlıklar yaşadılar” dedi.

Haftaya Fenerbahçe’yi ağırlayacaklarını kaydeden Yücel, “Çıkıp aynı şekilde mücadele edeceğiz. Yenilmeyecek takım yok. Mersin Büyükşehir Belediyespor maçında salonumuza gelen ve bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etmelerini bekliyoruz” diye konuştu.