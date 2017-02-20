Fenerbahçe eriyor

Fenerbahçe, rakip sahaya oyunu yıkarak oldukça istekli bir görüntü vermesine rağmen tehlike yaratamadı. Kasımpaşa, bilinçli, sakin ve kalabalık savunma yapınca Fener bu kilidi açamadı. İsmail sol çizgiden, Wiel'in sağdan yaptığı ortaları markaj altında zorluk çeken golcü isimleri kaleden uzaklaştırdı. Kanarya, uzaktan şutlarla golü aramaya başladı. Stoch'a ayrı bir parantez açmak lazım. Geriye gelip savunmadan top aldı verkaçlarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Bol bol orta yapan Slovak yıldızın etkili şutları taraftarın gol umudu oldu. Stoch, bu takımda oynayabileceğini kanıtladı.

Lens olsaydı daha farklı olurdu tabii ki. Mehmet Topal'ın ileri çıkışları topu söküp sürükleyip çalışması, Josef'in baskısı etkili olamadı ancak Fener için iyiye işaretti. Ayrıca Fener takımı oyuncuları ilk dakikalar hariç heyecandan yoksundular, suratlarında bir tatlı huzur yoktu ve bu durum oyunlarına da olumsuz etki yaptı. Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı çıkarak çabuk ataklarla başladı ve oyunu rakip alana yıktı. Kasımpaşa, Adem ve Koita ile kontratlarda çabuk olunca kısmen etkili oldular.

Ozan Tufan, ilk yarıdaki durgunluğunun aksine ikinci yarı ileri çıkıp etkili, koşarak, mücadele ederek oynamasına Mehmet Topal da eşlik etti. Van der Wiel, Ozan'ı yalnız bırakmasaydı daha etkili olurlardı.

Advocaat'ın oyuncu değişiklikleri takıma faydalı olsa da sonucu değiştirmeye yetmedi. Sakatlıktan çıkan Volkan Şen'in coşkulu futbolu iyi sinyaller verse de taraftar için lig bitti artık.

Advocaat'ın kalıp kalmayacağı yönünde çıkan spekülasyonlar Fener'in futbolcularını olumsuz etkilemişti. Kanarya, şampiyonluktaki rakiplerinin puan kaybetmesine rağmen yine kazanamadı ve artık mum gibi erimeye başladı.