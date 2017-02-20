Fenerbahçe’de suçlu Aziz Yıldırım!

Twitter hesabımızda yaptığımız ankette Fenerbahçe taraftarı, kötü gidişin biletini Aziz Yıldırım yönetimine kesti!

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasını lider Beşiktaş’ın 10 puan arkasında 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de taraftarlar kötü tabloya tepki gösteriyor. Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden sarı-lacivertliler, Ersun Yanal sonrasında ise istikrarı sağlayamadı. Sezon başında takımın başına getirilen Dick Advocaat da Kasımpaşa beraberliği sonrasında şampiyonluk uzak bir ihtimal olduğunu belirtti.

AMK SPOR, Twitter’da Fenerbahçe’deki kötü gidişin sorumlusunun kim olduğunu sordu. Anketten ‘Yönetim’ çıktı.