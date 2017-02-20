Fenerbahçe’de yine hüsran

Fenerbahçe, konuk ettiği İstanbul ekibi karşısında istediği golü bir türlü bulamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray ile Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada fırsat tepen Fenerbahçe’nin galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Kanarya, Krasnodar'a ise kaybetti. Ayrıca ligde art arda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, zirve yarışında 7 puan kayıp yaşadı.

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe direnmeseydi, 15 Temmuz`a gerek kalmayacaktı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'Futbolda Şike Kumpası Davası' öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, Fenerbahçe'nin şike kumpasına direnişi olmasaydı ülkenin 15 Temmuz'dan önce ele geçirileceğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe, son 4 sezonda ilk 21 haftalar sonunda iç sahadaki en kötü performansı gösterdi. Kendi evinde 2013-2014'te 29, 2014- 2015'te 26, 2015-2016 da ise 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 20 puanda kaldı. Kanarya en son iç sahada 20 puanlık performansı 2012-2013 sezonunda göstermişti. Ayrıca Kasımpaşa ile karşılaştığı son 8 maçı kazanan Fener'in bu serisi dünkü beraberlikle sona erdi.