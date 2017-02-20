Fenerbahçe’de yine hüsran

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak zirve yolunda yara aldı. Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Bursaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan Kanarya, Krasnodar'a ise kaybetti. Ayrıca ligde art arda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Fenerbahçe, zirve yarışında 7 puan kayıp yaşadı.
Fenerbahçe, son 4 sezonda ilk 21 haftalar sonunda iç sahadaki en kötü performansı gösterdi. Kendi evinde 2013-2014'te 29, 2014- 2015'te 26, 2015-2016 da ise 29 puan toplayan sarı-lacivertliler, bu sezon ise 20 puanda kaldı. Kanarya en son iç sahada 20 puanlık performansı 2012-2013 sezonunda göstermişti. Ayrıca Kasımpaşa ile karşılaştığı son 8 maçı kazanan Fener'in bu serisi dünkü beraberlikle sona erdi.