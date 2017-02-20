FIA Başkanı Jean Todt Reina saldırısını unutmadı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, terör saldırısı düzenlenen gece kulübü Reina'ya karanfil bıraktı.

FIA Başkanı Jean Todt, eşi Michelle Yeoh ile İstanbul’a gelerek Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı’yı ziyaret etti. TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı ev sahipliğinde İstanbul’da iki gün kalan Todt ve eşi, Türkiye’de yaşanan terör saldırılarından birine hedef olan Reina’ya da taziye ziyaretinde bulundu. Mekana karanfil bırakan ve taziye defterine duygularını yazan Jean Todt, Reina’nın ortaklarından Ali Ünal’dan da bilgi aldı.

Reina saldırısını öven hakem hakkında karar verildi Reina katliamını öven paylaşımlar yapan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi. İlgili Haberi Oku

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan uluslararası organizasyonlar hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarete TOSFED Kadınlar Komisyonu üyeleri Yeşim Bostancı ve Didem Kargın da katılarak, Tody ve eşine komisyonun logosunun yer aldığı rozet ve fular hediye ettiler. Çırağan Sarayı’nda Başkan Yazıcı ve ekibi ile kahvaltı eden Todt, helikopter ile saraydan ayrılıp havalimanına, oradan da ülkesi Fransa’ya gitti.