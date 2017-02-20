Formsuz Advocaat

Lemi ÇELİK yazdı...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında yaptığı iyi şeyler, rakibe net gol pozisyonu vermemesi ve ayrıca daha çok topa sahip olmasıydı. Oyunun kontrolü elinde olsa ve çok pas yapsa da bunlar yana ve geriye daha çok olunca etkili olamadı Fenerbahçe, öne oynadığı zaman da çok yavaş kaldı.

Kapanan, sıkı ve sert savunma yapan takıma karşı ne yapılmalıydı? 1-Kanatları çok iyi kullanarak, sağlı sollu kombine akınlar yapabilirsiniz. 2-Ortadan verkaçlarla ceza sahasına girip gol bulabilirsiniz. 3-Uzaktan şutlar çekip gol bulabilirsiniz. 4-Duran topları çok iyi kullanıp gol bulabilirsiniz. Maalesef Fenerbahçe bunların hiç birini yapamadı ve haliyle gol de bulamadı.

F.Bahçe gibi büyük takım kendi sahasında tek santrfor oynamaz. Oynarsa mutlaka arkasında Alex gibi gizli bir santrfor oynamalı. Fenerbahçe'nin orta sahası defansif özellikli üç oyuncudan kurulmaz. Ozan-Mehmet ve Josef'ten kurulursa çok hücum yapamazsın, yapamayınca da pozisyon ve go üretemezsin. Uzun süre oynamayan Volkan Şen ve Stoch, oyunda bu kadar fazla tutulmamalıydı. Ayrıca iki bek çok formsuz. Hücuma hiç katkı sağlamadılar. Yaptıkları ortalar da isabetsiz ve amatörce idi. Bu maçı bana göre Advocaat kazanamadı, çok formsuzdu. Rotasyon yapmak istese de 4-4-2 oynamayı tercih etmeliydi.