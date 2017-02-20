Galatasaray’da Bruma isyanı

Igor Tudor’un takıma heyecan getirdiğini düşünen Galatasaray taraftarları, Bruma’nın kadro dışı kalmasına tepki gösterdi.

Rize deplasmanı öncesinde idmanda tavır yaptığı gerekçesiyle bir maçlığına kadro dışı bırakılan Bruma'nın oynamaması büyük tepki çekti. Igor Tudor'un göreve geldiği gibi takımın yıldızlarından Bruma'yı ilk hareketinde cezalandırması, Galatasaray’ı cezalandırmışa benziyor.

Dursun Özbek`e derbi sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Çaykur Rizespor maçı sonrasında telefonda görüşen ve sahadaki mücadeleden memnun kaldığını ifade eden Hırvat teknik adam Igor Tudor, 27 Şubat'taki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın gücünü göstereceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

GARRY SINIFTA KALDI

Çünkü Portekizli yıldızın yerine forma giyen Rodrigues, beklenen katkıyı veremedi. Bu durum karşısında Galatasaray taraftarı da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Sürati ve tekniği sayesinde deplasmanlarda fark yaratan 22'lik futbolcunun ilk hatasında kadro dışı bırakılmasının yanlış olduğu görüşü hâkim. Bu sezon 7 gol-6 asistlik bir performans sergileyen Bruma, Rize deplasmanında forma giyseydi, karşılaşmanın sonucu bambaşka olabilirdi.