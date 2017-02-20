Gaziantepspor çıkışı sürdürmek istiyor

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 21 Şubat Salı günü başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 21 Şubat Salı günü başlayacak.

Ligde oynadığı son 2 maçta 4 puan toplayarak gelecek haftalar için alt sıralarda kurtulma adına taraftarlarını umutlandıran Gaziantepspor, pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Yeni transferlerden memnun

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Victor, Marcinho ve Anis Ben Hatira'nın Adanaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında gösterdiği performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Anis Ben Hatira'nın özellikle takımın hücuma çıktığı anda kanatlardan hızını kullanması, teknik heyeti memnun ederken, bir başka yeni transfer Marcinho'nun ise maç içerisinde oyunu yönlendirmesi kırmızı-siyahlı ekibi sevindirdi.