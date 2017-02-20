Igor Tudor’un adına şiir yazıldı

Galatasaray taraftarları, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un adına şiir yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar yeni teknik direktörleri Igor Tudor'a büyük bir ilgi gösteriyor. Riekerink Bey'den sonra Tudor'a da Efendi diyen taraftarlar, Hırvat çalıştırıcı için bir şiir kaleme aldı.

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İşte o satırlar:

“Sabri'den çalımı yedi

Ali Sami Yen'i sevdim dedi

Taaa Karabük'ten geldi

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi

Selçuk yana-geriye oynuyor

Semih sabrımızı taşırıyor

Muslera'ya yazık oluyor

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi

Taraftar sana güveniyor

Taktik yok, saldır diyor

Desteğini esirgemiyor

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi”