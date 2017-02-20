Igor Tudor’un adına şiir yazıldı

Galatasaraylı taraftarlar yeni teknik direktörleri Igor Tudor'a büyük bir ilgi gösteriyor. Riekerink Bey'den sonra Tudor'a da Efendi diyen taraftarlar, Hırvat çalıştırıcı için bir şiir kaleme aldı.
İşte o satırlar:
“Sabri'den çalımı yedi
Ali Sami Yen'i sevdim dedi
Taaa Karabük'ten geldi
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi
Selçuk yana-geriye oynuyor
Semih sabrımızı taşırıyor
Muslera'ya yazık oluyor
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi
Taraftar sana güveniyor
Taktik yok, saldır diyor
Desteğini esirgemiyor
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi”