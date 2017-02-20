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Igor Tudor’un adına şiir yazıldı

Galatasaray taraftarları, takımın yeni teknik direktörü Igor Tudor'un adına şiir yazdı.
10:3620 Şubat 2017
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Igor Tudor’un adına şiir yazıldı

Galatasaraylı taraftarlar yeni teknik direktörleri Igor Tudor'a büyük bir ilgi gösteriyor. Riekerink Bey'den sonra Tudor'a da Efendi diyen taraftarlar, Hırvat çalıştırıcı için bir şiir kaleme aldı.

19 Şubat 2017 Şenol Güneş`ten Galatasaray yorumu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel maçını düşünüyor. İlgili Haberi Oku

İşte o satırlar:

“Sabri'den çalımı yedi

Ali Sami Yen'i sevdim dedi

Taaa Karabük'ten geldi

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi

Selçuk yana-geriye oynuyor

Semih sabrımızı taşırıyor

Muslera'ya yazık oluyor

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi

Taraftar sana güveniyor

Taktik yok, saldır diyor

Desteğini esirgemiyor

Şampiyon yap bizi Tudor Efendi”

Etiketler
galatasaray Igor Tudor
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