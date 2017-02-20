Kartallar yalnız uçar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye elenme faciası sonrası Karabük'te yol kazası ile sarsılan Beşiktaş'ın tesellisi hafta sonunda diğer rakiplerin de puan kaybetmesi idi. Bu hafta şemsiye tersine döndü. UEFA maçında Hapoel, deplasmanından galibiyetle dönen Kartal'ın şampiyonluktaki rakipleri ligde puan kaybettiler. Haftanın son maçında Akhisar'a karşı, geçen hafta rakiplerden ders alınmış ve galibiyet hedeflemiş bir 11 sahada gördük. Haftaya oynanacak Galatasaray derbisi için sarı kart sınırındaki oyunculara bile rotasyon uygulanmamış. Bir alkış da 12. Adam'a… Her zamanki gibi takımlarının yanındaydılar.

Maça fırtına gibi başlayan bir Beşiktaş sahadaydı. Akhisar saha ve atmosfere bile alışmadan bir klasik izledik. Quaresma ortaladı Cenk kafa ile fileleri buldu. Gol takımın hızını hiç kesmedi, sürekli arayışa devam ediyordu. Tolunay Hoca stoperlerden duvar örerek önlem almak istedi, Talisca duvarı uzaktan attığı şutla daha 30 dakika olmadan aştı: 2-0.

Başta Kayseri olmak üzere küme düşme adaylarının ikinci yarıda puan toplamaya devam etmeleri ligde rahat takım bırakmadı. Tüm takımlar bir hedef peşinde, bu da ligde sürprizleri getiriyor. Akhisar'da olduğu gibi takımlar artık skora bakıp havlu atmıyor maça asılmaya devam ediyorlar.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda Querasma'yı durdurmak mümkün olmuyor. Tüm Akhisar defansını düğümledi ve ilk 11'in yenisi Atınç'a gol yaptırdı. Bu maç; futbolcusu, hocası, yönetimi ve taraftarı ile 3. yıldızı takma inancının göstergesi gibiydi.