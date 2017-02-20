Kayserispor’da neşeli idman

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatan Kayserispor’da, ligin 22. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı.

Ligin 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta deplasmanda oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki futbolcular, yapılan çalışmalarla Rizespor maçına hazırlanırken, takımın neşeli hali gözlerden kaçmadı.

“Bundan sonrası bizim için çok önemli”

Sarı-kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bursaspor galibiyetinin havasını devam ettirmek istediklerini belirtirken, “İyi bir hava yakaladık ve önemli olan bunu sürdürmek. Büyük takımlarla oynadıktan sonra dönüş yapmak biraz zor. Bursaspor maçında oyuncular rehaveti üzerlerinden atınca ikinci yarı bizim için çok farklı oldu. İkinci yarı çok etkili oynadık. Rakibe hiçbir şekilde şans vermedik. Top oyunun tamamında bizde kaldı. İstediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İyi bir galibiyet oldu. En önemlisi ihtiyacımız vardı. Şehrin, taraftarın, bizim böyle bir galibiyete ve bunu devam ettirmeye ihtiyacı vardı. Bunu sağladık. En azından aşağıdaki takımlarla aynı seviyede olduk şu anda. Gidişatımız iyi ama şu anda kazandığımız fazla bir şey yok. Aşağıyla durumu eşitledik, bundan sonrası bizim için çok önemli” dedi.

“Takım olarak iyi durumdayız”

Takım olarak iyi durumda olduklarını kaydeden Yalçın, “Haftaya oynayacağımız Rize ile başlayan bir periyot var. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları bizim için çok önemli. Bizim için ligin en önemli 3 maçı olarak görüyoruz. İyi hazırlanacağız, takım olarak iyi durumdayız. İyi mücadele ediyoruz, oyuncular çok istekliler. Yavaş yavaş kendilerine güvenleri gelmeye başladı. Bunlar tabi artı motivasyon olacaktır herkese” ifadelerini kullandı.

“Taraftarların katkısı çok büyük”

Taraftara da teşekkürlerini ileten başarılı teknik adam, “Taraftarımızın katkısı çok büyük, takım için çok önemli. Cuma günü o kadar kalabalık bir seyircinin maça gelmesi gerçekten bizi çok mutlu etti. Takıma destek vermeleri, ileri itmeleri oyucular için çok önemli. Güzel bir birlik ve beraberlik ortamı oluştu diye düşünüyorum. Özellikle oyuncu ve seyirci arasında ciddi bir bağ kurulmaya başlandı. Tahmin ediyorum sonuçlar istediğimiz gibi devam ederse bunu daha da ileriye götürecekler diye düşünüyorum. İkinci yarıya güzel başladık, maçlarımız güzel gidiyor, moral olarak iyiyiz. Bunu devam ettirmemiz lazım, devamı önemli. Performansımızı devam ettirmemiz lazım, ettirmememiz için de herhangi bir sebep yok” diye konuştu.