Lider Malatyaspor 90+2’de kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, Pereira ve Eren'in golleriyle Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Büyükşehir Gaziantepspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla konuk takım 40 puanla liderliğini sürdürürken, ev sahibi takım 22 puanla 13. sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Erhan’ın sağ kanattan ceza sahası içerisindeki ortasında Uche yarım vole şeklinde vurdu. Meşin yuvarlağı kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

12. dakikada defanstan atılan uzun topta Ayite sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Stackhowiak son anda kurtardı.

43. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İrfan ceza sahası içerisinde yaptığı ortada Ayite kafayı vurdu, kaleci Stackhowiak iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada defanstan seken topta ev sahibi ekipte Özgür gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ertaç son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan Dialiba’nın ortasında Pererira’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90. dakikada ev sahibinden Ramazan orta sahadan aldığı pasta ceza sahasına içinde Uche’ye pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında yine Ramazan topla buluşur buluşumaz vuruşunu yaptı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakika sağ kanattan yapılan ortada Eren iki oyuncunun üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Gaziantep Arena

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Gençerler, Aleks Taşcıoğlu

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Erhan, Akakpo, Ahmet, Özgür, Mehmet Erdem Uğurlu, Wadji (Ramazan dk. 78), Murat (Tevfik dk. 70), Gökhan Alsan xx, Uche Kalu, Keita (Cumali dk. 23)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Yiğit, Godson, Rahman, İrfan (Murat Yıldırım dk. 56), Pereira, Dialiba (Augustin dk. 85), Sedat, Sezer, Ayite (Eren dk. 73)

Goller: Ramazan (dk. 90) (Büyükşehir Gaziantepspor), Pereira (dk. 66), Eren (dk. 90+2) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Keita, Ahmet (Büyükşehir Gaziantepspor), Caner (Evkur Yeni Malatyapsor)