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Maçın kahramanı Haydar Yılmaz konuştu

Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz açıklamalarda bulundu.
22:4520 Şubat 2017
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Maçın kahramanı Haydar Yılmaz konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor – Alanyaspor maçına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Alanyaspor’un kalecisi Haydar Yılmaz karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçta şansın da yanında olduğunu söyleyen Haydar, “Bu maçta sağlam savunma yapmamız gerektiğini, gol yemememiz gerektiğini biliyorduk. Bugün biraz da şans yanımdaydı. Trabzonspor çok büyük bir kulüp, bu atmosferden 1 puan almak bizim için altın değerinde” ifadelerini kullandı.

Haydar ilk maçla birlikte iki Trabzonspor maçında toplam 15 kurtarış yapıp gol yemeyerek müthiş bir performans gösterdi.

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alanyaspor Haydar Yılmaz
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