Mario Tosun

Beşiktaş'ta Alman yıldız Mario Gomez'in geçen sezon sergilediği performansın aynısını tekrarlayan Cenk Tosun, müthiş formuyla göz kamaştırıyor. Cenk, son 11 resmi maçta 10 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Beşiktaş’ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük payı bulunan ancak kadroda tutulamayan Mario Gomez'in yokluğunda takımın 1. forveti durumuna gelen Cenk Tosun'un müthiş performansı sürüyor. Bu sezon ligde oynanan 21 maça da ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu, dün Akhisar ağlarını havalandırıp gol sayısını 16'ya yükseltti. Cenk, bu formuyla Mario Gomez'in yokluğunu aratmadı. Alman oyuncu, geçen sezon 21 haftalık periyotta rakip ağları 16 kez havalandırmıştı.

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KRALLIKTA ZİRVEDE

Altısı penaltıdan olmak üzere 16 golle krallık yarışında zirvede bulunan Cenk, son 11 resmi maçın 10'unda fileleri sarsıp kusursuza yakın bir performans sergiledi. Üst üste 3 lig maçında 5 gol attıktan sonra geçen hafta Karabük'ü boş geçen yıldız oyuncu, Beşiktaş kariyerinde ilk 11'de sahaya çıktığı 45 resmi maçta 36 kez gol sevinci yaşadı.