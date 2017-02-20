NBA All-Star’da tarihe geçen maç

NBA All-Star 2017’nin kapanış maçında Batı Karması, Doğu Karması’nı 192-182 mağlup etti. Karşılaşmanın MVP’si ise attığı 52 sayıyla Anthony Davis oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 66. All-Star maçı izleyenler için adeta bir görsel şölene de sahne oldu. New Orleans kentinde düzenlenen ve Batı Karması'nın, Doğu Karması'nı 192-182 yendiği mücadele, maç genelinde atılan 374 sayıyla da tarihe geçti. Batı Karması’nın ilk 5’inde Anthony Davis, Kevin Durant, Stephen Curry, Kawhi Leonard ve James Harden yer alırken, Doğu Karması ise LeBron James, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo ve DeMar DeRozan ilk 5’iyle sahada yerini aldı. İlk çeyreği Doğu Karması 53-48 önde tamamlasa da, mücadele Batı Karması'nın üstünlüğüyle geçti. Maçtan 192-182'lik skorla galip ayrılan Batı Karması, Doğu Karması’na karşı NBA All-Star maçlarında 29. galibiyetini elde etti.

NBA All-Star`da smaç şampiyonu Gleen Robinson NBA'de All Star heyecanı yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile devam etti. Yetenek yarışmasını Kristaps Porzingis, üç sayı yarışmasını Eric Gordon ve smaç yarışmasını Glenn Robinson kazandı. İlgili Haberi Oku

Aynı zamanda Golden State Warriors oyuncusu Kevin Durant 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla All-Star tarihinde ‘triple-double' yapan 4. oyuncu oldu.