Necati Ateş’in yorumu sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Necati Ateş'in, Çaykur Rizespor'un kazandığı frikik öncesinde yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşılaştı. Podolski’nin 23. dakikadaki golüyle öne geçen G.Saray, 75’te Özgür Çek’in frikik golünü kalesinde gördü.

NECATİ ATEŞ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çaykur Rizespor’un Özgür Çek’le bulduğu frikik golü öncesinde yorumcu Necati Ateş’in kullandığı ifadeler sosyal medyada bir anda gündem oldu. Çaykur Rizespor’un kazandığı frikikte topun başına Özgür Çek geçerken, maçın yorumcusu Necati Ateş “Özgür’le Eskişehir’de birlikte oynadım. İyi frikik atar” yorumunu yaptı. Ardından Özgür Çek düzgün bir vuruşla Muslera’nın koruduğu kalede topu ağlarla buluşturdu. G.Saraylı taraftarların bu golün sonrasında hedefinde Necati Ateş vardı.

İşte G.Saraylı taraftarların yaptığı o yorumlar…

-Özgür Çek’in golünün yarısını Necati Ateş’e yazdım.

-Necati gol attıracan adama konuşa konuşa.

-Ya Necati mutlu musun şimdi iyi vurur dedin adam gol attı.

-Necati’nin yorum yaptığı her maç puan kaybediyoruz?

-Necati ağzını hayra aç.

-Golü Necati mi attırdı? Hahahaha…