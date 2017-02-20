Ricardo Quaresma durmuyor

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı ricardo Quaresma, Akhisar Belediyespor maçında 13. dakikada Cenk Tosun’a adrese teslim bir gol pası vererek ligdeki asist sayısını 9’a yükseltti.

Oynadığı her maçta Beşiktaş'a inanılmaz bir katkı sağlayan Ricardo Quaresma, dün de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Türkiye'nin en iyi orta yapan futbolcuları arasında yer alan Portekizli futbolcu, 13. dakikada Cenk Tosun'a inanılmaz bir asist yaptı. Sağ kanattan ortayı adrese teslim yapan Quaresma, tabelanın değişmesini sağladı. Kritik Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunmasına karşın sahadaki yerini alıp, takımının Akhisar galibiyetini kolaylaştıran yıldız futbolcu, bu sezon ligdeki 9. asistine imzasını attı. Asist krallığında 11 gol pası ile zirvede bulunan Wesley Sneijder'a bir adım daha yaklaşan Portekizli futbolcu, dün de sahanın en iyileri arasındaki yerini aldı.

Candaş Tolga Işık: Ortada şampiyon yok Beşiktaş İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, “Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi. İlgili Haberi Oku

KORKUTTU

Sahanın en iyilerinden birisi olan Ricardo Quaresma, dünkü karşılaşmada sakatlık geçirdi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde bacağında ağrı hissettiği için kendisini yere bırakan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği hakkı olmadığı için kenara alınamadı.Dizinde darbeye bağlı ödem ve kanama tespit edilen Quaresma'nın net durumu birkaç gün içinde belli olacak.