Rizespor Hikmet Karaman’a sahip çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, bir grup taraftarın eleştirilerde bulunduğu teknik direktörleri Hikmet Karaman'a sahip çıktı, "10 maçta da kaybetse bırakmam" dedi.

Çaykur Rizespor Karaman´a sahip çıkt… Galatasaray karşısında ikinci yarıda iyi mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Metin Kalkavan, kazanma adına her şeyi yaptıklarını söyledi. Gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını ifade eden Başkan Kalkavan, eleştirilere hedef olan teknik direktör Hikmet Karaman konusunda da şunlardı söyledi:

“Hikmet hoca 10 maçta kaybetse bırakmam. Öyle bir derdimiz yok. Taraftar, takım mağlup duruma düştüğünde birini hedef alıyor. Bunlar normal şeyler. Küfür olmasın, şiddet olmasın. İyi mücadele ediyoruz ve lige renk katıyoruz ve renk katmaya devam edeceğiz.”

Cuma akşamı sahalarında Kayserispor’u ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Kalkavan, “Kayserispor’da çıkışta olan bir ekip. Bu maç kırılma maçı olacak ve özel bir prim vereceğiz. Yeni transferlere biraz zaman lazım. İleride çok daha katkı verecekler. Biz kolej takımıyız. Bu sene ligde kalacağız ve seneye de çok daha sağlam bir görüntü vereceğiz” diye konuştu.