Rotasyon da işe yaramadı

Oktay APAYDIN yazdı...

Gündüz maçlarına nedense özellikle dört büyüklerin taraftarları ilgi göstermiyor. Fenerbahçe'nin ligde mucizelere bıraktığı şampiyonluk umutlarını da eklediğimizde Saracoğlu'nun boş kalmasını buna bağlamak gerekiyor. Fenerbahçe cezalı ve sakat oyuncuların da eklenmesiyle maça değişik bir kadroyla çıktı. Advocaat'ın maç öncesi “Kendilerini göstermek zorundalar” diye açıkladığı rotasyonda sağ ve sol beklerle açıklar değişti, Ozan da ilk 11'de yer aldı. Ne var ki maçın başlama vuruşuyla 45. dakikadaki bitiş düdüğüne kadar geçen süre taraftara çile oldu. Zaman zaman tribünlerden ıslıklar duyuldu. Katı savunma yapan Kasımpaşa'ya karşı büyük bir rotasyon geçiren Fenerbahçeli oyuncular istekli ama üretken değildiler. Beceriksizlik ve ürkeklik ilk yarıya damgasını vurdu. “İşte bu gol olmalıydı” denilecek bir atak görmeden hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı bitirdi. Rotasyonun da bir işe yaramadığı gözler önüne serildi.

TATSIZ TUZSUZ

İlk yarıdaki oyunun aksine ikinci yarı ise sahada bambaşka bir Fenerbahçe ile Kasımpaşa vardı. Ama mücadele biraz daha heyecan verdi hepsi bu. Fener'de Volkan bu yarının başında etkili olmaya çalıştı. İkinci yarı başında oyuna giren Fernandao ise ortalıkta görünmedi. İkinci yarının başındaki baskıları savuşturan Kasımpaşa kontratakla tehlike yaratmak istedi. Bunda da başarılı oldu. Maç gene 75'ten sonra ilk yarıdaki tatsız tutsuz havasına büründü. Fenerbahçe amaçsız doldur boşaltlara sığındı. Çok fazla fırsat bulamadı. Aslında tehlikeli pozisyonları da Kasımpaşa buldu. Maç bitişiyle taraftarın protestosu da güne damgasını vurdu. Taraftar stadı “Yönetim istifa” sloganlarıyla inletti. Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray'ın 2'şer puan kaybettikleri haftada umutlarını bir kez daha yitirdi. Klasik bir cümle ama bekleyelim görelim. Çarşamba akşamı Avrupa macerasında ikinci perde nasıl sonlanacak?