Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor

Büyük çekişmeye sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı yarın ve 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadeleler ile yaşanacak. Turun son maçlarının ardından Çeyrek finale yükselen takımlar 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid
22.45 Manchester City – Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto – Juventus
22.45 Sevilla – Leicester City