Samuel Eto’o için kesenin ağzını açtılar

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o için Çin ekibi Dalian Yifang'ın transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Devre arasında ismi uzun süre Beşiktaş ile anılan ancak Antalyaspor’da kalmaya karar veren Kamerunlu yıldız Samuel Eto’o’ya bu kez de Çin’den talip çıktı. Çin basınında yer alan haberlere göre Dalian Yifang, Samuel Eto’o’nun transferi için kesenin ağzını açtı. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, son anda bir pürüz çıkmaması halinde Samuel Eto’o’nun gelecek sezon Dalian Yifang’da forma giyeceği yazıldı. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 18 maça çıkan Kamerunlu golcü 9 gol keydetti. Yaklaşık bir senedir adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki oyuncu devre arasında kesin olarak takımda kalacağını açıklamıştı.

Samuel Eto`o`dan Türk bayraklı paylaşım Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o sosyal medya hesabından ‘Türk Bayraklı' bir fotoğraf paylaştı. Eto'o'nun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı. İlgili Haberi Oku

Dalian Yifang’ı İspanyol Juan Ramon Lopez çalıştırıyor. 53 yaşındaki teknik adam Eto’o’nun formasını giydiği Mallorca ve Real Madrid Castilla’da da görev almıştı. Geçen sezon ligi 45 puanla 5. bitiren Dalian Yifang, Çin Süper Ligi biletini alamamıştı. Bu transfer döneminde Carlos Tevez, Oscar, Odion Ighalo, Axel Witsel, Alexandre Pato gibi isimler Çin’in yolunu tutmuştu.