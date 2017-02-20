Şanlıurfaspor hakem hatalarından şikayetçi

Şanlıurfaspor Kulübü yöneticileri, Göztepe maçında hakem hatalarının olduğunu iddia ederek, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Giray Küçük, Basın Sözcüsü Şeyhmus Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mehmet Büyükfırat ve transfer komitesinden sorumlu yönetici İbrahim Demirkan katıldı.

Şanlıurfa Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, Şanlıurfa'nın terörden arındırılmış çok misafirperver bir şehir olduğunu belirterek, Şanlıurfaspor'a karşı yapılan hakem hatalarının tüm kenti üzdüğünü ifade etti.

Başkan Bağıban açıklamasında, “Göztepe maçında gerçekten haksızlığa uğradık. Aleyhimize verilen penaltının penaltı ile ilgisinin bulunmadığını düşünüyoruz. Futbolcumuza gösterine kırmızı kartın yine haksız olduğunu herkes gördü. Biz kendimiz kronometre tuttuk ve verilen 6 dakikalık uzatmanın da yanlış olduğunu biliyoruz” dedi.

“Rakibin çok sert oynamasına hakem göz yumdu”

Başkan Bağıban, rakip takımın teknik direktörünün de atılması gerektiğini belirterek, “Rakip teknik direktörünün hareketlerini görmeyen hakem bizim teknik direktörümüzün hareketlerini gördü ve kendisini tribüne gönderdi. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sonucun değişmesindeki en önemli etkenin de hocamızın tribüne gönderilmesi olduğunu biliyoruz. Rakibin çok sert oynamasına hakem göz yumdu. Biz ev sahibi miyiz, rakip miyiz bir anlam veremedik. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarının bizi derinden üzdüğünü özellikle söylemek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

“Hakem hataları Ümraniye maçında da oldu”

Şanlıurfaspor'un ikinci yarının ilk maçı olan Ümraniyespor maçında da haksızlığa uğradığını iddia eden Bağıban, “Güneydoğunun tek takımı olan Şanlıurfaspor'a yapılan bu önemli hatalar bizim moralimizi son derece bozuyor. Gençleri spora teşvik ederken, böyle sıkıntıların yaşanması bizleri üzmektedir. Yönetim kurulu olarak maç gününden bu yana çok değerlendirmelerde bulunduk. Bölgemize gelen hakemlerden özellikle ricamız daha duyarlı olmalarıdır” dedi.

Kulüp Başkanı İsmail Bağıban, futbolda her türlü sonucun olabileceğine dikkat çekerek, “Biz son dakikalarda yediğimiz golleri bahane etmiyoruz. Son dakikalarda çok sayıda gol de olabilir. Bizim derdimiz hakemlerin yapmış olduğu bariz hatalardır. Bu hataların sonucunda puan kaybettik. Tüm camia bu durumdan etkilendi ve bizi perişan hale getirdi” dedi.

“Biz misafirperver bir şehiriz”

Şanlıurfa'nın çok misafirperver bir kent olduğunu dile getiren Bağıban, “Şanlıurfa'ya gelen herkese bir aile gibi davranan bir kentiz. Onlarla beraber oturan kalkan insanlardan oluşmaktayız. Bize yapılan saha içindeki yanlışlarında hesabını soracağız ve hakkımızı arayacağız. Gereken mercilerle gerekli görüşmelerimizi yapacağız. Biz futbolcu sahada izlemek istiyoruz. Biz maç izlemek istiyoruz. Amacımız kimseyle kavga etmek değil” diye konuştu.