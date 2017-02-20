Semtte bahar havası

Baharı müjdeleyen güzel bir hava. Avrupa Ligi'nden alınan galibiyet özgüven ve moralleri yükseltmiş, tribünler dolmuş. Üstelik en yakın rakipler de 1'er puanda kalmış. Sıradan bir lig maçı bir anda 9 puanlık bir fırsata dönüşmüş. Daha ne olsun… Ligin sonlarına yaklaştıkça alınan galibiyet kadar rakiplerin kaybettiği puanların da sayılmaya başlandığı bir gerçek. Dünkü maç bu anlamda altın değerinde bir fırsattı.

Ligin çizgi sınırında yer almasına rağmen, savunma özelliğiyle dikkat çeken, Başakşehir ve Galatasaray maçlarını saymazsak kolay gol yemeyen Akhisar'ın savunma setini kırmak Beşiktaş için çok zor olmadı. Önce takımın asist kralıyla, gol kralının muhteşem işbirliğine ardından Talisca'nın ceza sahası dışından gönderdiği güdümlü füzesine şahit olduk. Fabri'nin zamanlı ve hızlı çıkışıyla bertaraf ettiği Özer'in ilk yarıdaki net pozisyonu, ikinci yarıda Olcan'ın golü dışında misafir ekip pek varlık gösteremedi. Maç boyunca dümenin başında olan Beşiktaş, golleri 3'lerken oyunu da istediği tempoda yönetti. Ve şampiyonluk yarışında makası biraz daha açtı.

GÜNEŞ'İN KRALLARI

21 maç, 16 gol. Gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Cenk'in son 5 kafa golünün asisti Quaresma'dan. Portekizli yıldız, 10 asistle de şuan takımın asist kralı. Her iki isim de bu anlamda sezonun istatistik tabelasını zorlarken, Şenol Güneş'in de “gol kralı çıkarma” misyonuna yeni bir isim eklenecek gibi görünüyor. Şota, Fatih, Burak, Fernandao, Gomez derken lig sonunda bu isim sanki Cenk Tosun olacak. Bekleyelim, görelim.