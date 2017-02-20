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ALANYASPOR
20 Şubat 2017 20:01
TRABZONSPOR
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Trabzonspor 0-0 Alanyaspor / Maç Özeti

Trabzonspor galibiyet serisinin 5 maça yükseltmek için çıktığı Alanyaspor karşılaşmasında pozisyonları cömertçe harcayarak galibiyeti kaçırdı. Konuk takımın kalecisi Haydar Yılmaz yaptığı 8 kurtarışla maça damgasını vurdu.
18:5820 Şubat 2017
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Trabzonspor 0-0 Alanyaspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Medical Park Arena’da oynanan mücadelede 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı: 0-0.

Ersun Yanal kazanan kadrodan sadece Dame N’Doye’u keserek Rodallega’yı sahaya sürdü. Trabzonspor’un 4 maçlık galibiyet serisini sona ererken 31 puana yükseldi ve 6. sırada haftayı tamamladı. Alanyaspor da 22 puanla 14. sırada yer aldı.

Maçın başından sonuna kadar pozisyona giren Trabzonspor, Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz’a takıldı! Rodallega, Castillo ve Olcay’ın şutlarını çıkaran Haydar, takımına zorlu deplasmanda puan kazandırdı. Konuk takımın file bekçisi 90 dakika boyunca tam 8 pozisyonda gole izin vermedi.

Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Alanyaspor ise Adanaspor’u sahasında konuk edecek.

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Etiketler
alanyaspor spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 21:55 | 20.02.2017
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