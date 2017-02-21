Ahmet Şan: Camiamız üzülüyor

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman'dan memnun olduklarını belirterek hocanın adının sık sık Fenerbahçe ile anılmasına yorum getirdi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, teknik direktör Aykut Kocaman’ın son zamanlarda speküle edilen durumu ile ilgili açıklama yaptı. Aykut hocadan memnun olduklarını dile getiren başkan Şan, başarılı çalıştırıcının adının Fenerbahçe ile anılması ile ilgili de yorumda bulundu.

Dün kulüpten yapılan açıklamanın hoca ile ilgili olmadığını dile getiren Şan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu teknik bir konuydu. Hocamızdan biz memnunuz. Zaten yeni mukavele yaptık 1,5 yıl daha sözleşmesi var. Hocamızla ilgili hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

HER MAĞLUBİYETTEN SONRA HABER ÇIKIYOR

Aykut Kocaman’ın adının Fenerbahçe ile anılmasına da yorum getiren başkan Şan, “Fenerbahçe’nin aldığı her mağlubiyetten sonra bu tip haberler çıkıyor. Çıkıyor ama elbette çıkmasa daha iyi olur. Bu tip şeyler camiamızı ve bizi üzüyor” diye konuştu.

Bugün Aykut Kocaman’ın idmanda yer almaması ile ilgili de bilgi veren Konyaspor’un başkanı, “Hocamız İstanbul’a gitti, o yüzden izinliydi” ifadelerini kullandı.