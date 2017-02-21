Akhisar Belediyespor hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor, bu hafta Antalyaspor karşısında 3 puan hedefliyor.

Akhisar Belediyespor’da hedef 3 puan. Yeşil siyahlılarda Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, “Artık kafamızda yalnızca Antalyaspor var. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük ihtiyaç duyacağız. Kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyoruz” diye konuştu.

Custodio, Larsson ve kaleci Fatih’in sakatlıklarının sürdüğü Akhisar Belediyespor’da yönetim, Antalyaspor’la cumartesi günü saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçın bilet fiyatlarını belirledi. Biletler, kale arkası ve misafir 10, maraton 11, kapalı alt 15, VIP tribün ise 20 TL’den satılacak. Yeşil silahlı ekipte zorlu 90 dakika öncesi Caner, Onur, Soner ve Ömer Bayram, kart sınırında bulunuyor.