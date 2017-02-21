Aykut Kocaman Konyaspor idmanına çıkmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün kendisine verilen ültimatomdan sonra antrenmana çıkmadı.

Konyaspor’un dün hakkında sürpriz bir açıklama yaptığı Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor’un bugünkü idmanında yer almadı.

Fanatik’in haberine göre, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kısa bir süre önce başlayan Konyaspor antrenmanına çıkmadı. İdmanda teknik adamı göremeyen futbolcular şaşkın. Yöneticiler telefon trafiğine başladı.

Ahmet Şan başkanlığındaki Konyaspor yönetimi dün yaptığı açıklamada Aykut Kocaman’ın kötü gidişatla ilgili tedbir alması gerektiğini duyurmuşlardı.

Tepki alan bu açıklamanın ardından Konyaspor yönetimi bir açıklama daha yaparak, Aykut Kocaman’ın Konyaspor’un bir değeri olduğunu savunmuştu.

Konyaspor’un Aykut Kocaman hakkında dün yaptığı açıklama şu şekilde:

Uzun lig maratonunda her takımın zaman zaman inişli çıkışlı süre yer alabilir. Geçtiğimiz sezon, mevcut kadromuz bize büyük bir gurur yaşatmış ve karşılığında eksik noktalara ilave transferler yapılarak bu yola devam edilmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknik direktörümüzün bazı tedbirleri alma gereksinimi doğmuştur ve en kısa sürede bu tedbirleri alacağına inanıyoruz. Bir önceki sezona göre 6 puan geride olan takımımız, kupada çeyrek finalde mücadele edecek. Hedefimizin ise mevcut kadroyla ligi üst sıralarda bitirmek ve Türkiye Kupası olduğu bilinmelidir.”

İKİNCİ BİR AÇIKLAMA

Atiker Konyaspor yönetim kurulu, bugün kulübün resmi internet sitesinden teknik direktör Aykut Kocaman’la ilgili 2’nci bir açıklama daha yaptı. Açıklama şöyle:

“Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor camiasının çok önemli bir değeridir. Yönetim Kurulumuz tarafından hocamızla yapılan değerlendirme sonrasındaki açıklamanın nedeni, teknik konulardaki tüm müdahalenin takımın patronu hocamız tarafından gerçekleştirileceğinin kamuoyuna duyurulmasıdır.”