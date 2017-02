Ayvalıklı tekvandocu Manisa’dan altın madalya ile döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 17-18-19 Şubat tarihlerinde Manisa’da düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi Yarı Final Tekvando Şampiyonasında Balıkesir’i temsilen katılan Ayvalıklı sporcu Emir Can Yapıcı ilçeye altın madalya ile döndü.

Şampiyonada Emir Can Yapıcı; Denizli, Eskişehir ve İstanbullu rakiplerini geçtikten sonra final maçında Manisalı rakibini 10-1 yenerek sıkletinde birinci olarak Muğla'da düzenlenecek olan final maçlarında Balıkesir'i tek başına temsil etme hakkını kazandı. Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası Tekvando Antrenörü Volkan Sersan nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yapıcı'nın daha şimdiden mart ayı sonunda Muğla'da yapılacak olan final maçlarına aralıksız hazırlandığı bildirildi. Emir Can Yapıcı'nın final maçlarında elde edeceği başarı ile milli takım yolunun aralayacağını belirten Volkan Sersan yaptığı açıklamada, “Sporcumuz başarılı ve yetenekli. Bu sene yıldızlar kategorisinde son yılı ve formunun zirvesinde. Herhangi bir sakatlık veya hastalık olmadığı sürece katılacağı her şampiyonada altın madalyanın en büyük adaylarından. İnşallah elde etmiş olduğu bu başarı artarak devam edecektir” dedi.

Nisan ve mayıs ayında Almanya’da katılacak oldukları özel şampiyonalarla hazırlıklarını tamamlayacaklarını ve sonrasında Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılacaklarını hatırlatan Sersan tekvando camiasının yeni bir yıldız kazandığını, başarılı her sporcuya her kesimden destek verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.