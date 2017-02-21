Bandırmaspor’da Yusuf Şimşek dönemi

Bandırmaspor'da geçtiğimiz hafta sonu Balıkesirspor'a karşı alınan 5-0'lık yenilginin ardından istifa eden Teknik Direktör Feyyaz Uçar'ın yerine Yusuf Şimşek getirildi.

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor’da yeni teknik direktör Yusuf Şimşek oldu. Anlaşma sonrası düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, “Feyyaz Uçar istifasını verdi. Bunun üzerine Yusuf Şimşek'le görüşmelerimizi tamamladık ve kendisiyle 1.5 yıllığına anlaşma sağladık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda yeni teknik direktörümüzle iyi sonuçlar gelecek” dedi. Teknik Direktör Yusuf Şimşek de yönetimin ve taraftarın güvenini boşa çıkarmayacaklarını belirterek, “Hep birlikte bu sıkıntıları aşacağımızı düşünüyorum. Cumartesi günü milat olsun, güzel günlerin başlangıcı olsun” diye konuştu.

Yusuf Şimşek'in yardımcılıklarına ise Ali Postacı, Gökhan Kılavuz, Erhan Namlı getirildi.