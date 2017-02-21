Berfin Demir: Futbol sadece erkek işi değil

TFF Bayanlar 2. Lig takımlarından Nusaybin Gençlikspor'da oynayan işitme engelli Berfin Demir, bonservisini kendi cebinden karşılayarak 3. Lig'de yer alan Soma Zaferspor'a transfer oldu.

İşitme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımı oyuncularından Berfin Demir, Mardin’in Nusaybin ilçesinden Manisa'nın Soma ilçesine uzanan hikayesi futbola ne kadar aşık olduğunu ortaya koydu.

İşitme Engelliler Bayan Milli Futbol Takımı’nda oynayan Berfin Demir, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazanınca Nusaybin’deki kulübünden kendi parasıyla bonservisini alarak Soma Zaferspor’a transfer oldu. Berfin Demir, Soma faciasından çok etkilendiği için böyle bir karar aldığını söyledi.

“Kendi çabamla bonservisimi aldım”

Artık 3. Lig takımı Soma Zaferspor'da oynayan işitme engelli bayan futbolcu Berfin Demir, “1998 Mardin Nusaybin doğumluyum. 4 yıl boyunca Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan Nusaybin Gençlikspor’da futbol oynadım. Lise 2. sınıftayken Soma’da maden faciası olmuştu. Olaydan dolayı çok üzülmüştüm. Daha lise öğrencisi olduğum için elimden bir şey gelmiyordu. İki yıl daha okul ve futbola devam ettim. Akademiye hazırlandım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni kazandım. Manisa’ya okumaya geldim. İlk dönem okulumu ve kalacak yerimi ayarlamak için futbola ara verdim. Soma’da bayan futbol takımı olduğunu duyunca burada oynamak istedim. Buraya gelerek oynamak istediğim arkadaşlarımı ve insanları tanıdım. Ardından lisansımı almak istediğim eski takımım para istedi. Buraya geldiğimde takımın ekonomik gücünü biliyordum. Hiç söz konusu bile olmadı. Kendi çabamla, paramla lisansımı alarak Soma’ya geldim. Buradaki kızları tanımak, onlarla birlikte top koşturmak istedim. Burada takımla çok iyi uyum sağladım. Arkadaşlarımı ve insanlarını çok sevdim. Çok disiplinli bir kulüp. Burada olmaktan çok mutlu oluyorum. Hem okuluma destek hem de hobi olarak futbol oynamayı çok seviyorum. Soma’yı çok sevdim.” dedi.

“Yüzde 55 işitme engelli”

Aynı zamanda yüzde 55 bir işitme engeli de söz konusu olan Berfin, “Doğuştan bir kaybım var. İşitme Engelli Bayan Futbol Milli Takımı’nda da oynadım. Derslerde biraz sıkıntı yaşıyordum. Daha iyi duyabilmek için cihaza başvurdum. Heyet raporu alarak cihazıma kavuştum. İnşallah hayırlısı olur. Nusaybin’deki şartlardan dolayı futbol oynamak çok zor oluyordu. Yapabilecek bir şey yoktu, oynamak istediğimiz için oynuyorduk.” şeklinde konuştu.

“Futbol, sadece erkek işi değil”

Bütün bayanların futbol oynayabileceğini belirten, “Çoğu kişi ‘Bayanlar nasıl futbol oynar?' diye yargılıyorlar ama hiç de öyle bir şey yok. 81 ilde 81 takımdan daha fazla bayan futbol takımı var. Futbol sadece erkek işi değil. Bir bayan da rahatlıkla isterse oynayabilir. Bayanlara da erkeklere de yakışıyor. Futbol oynamayı çok seviyorum” diye konuştu.

“Berfin’in hikayesi bizi çok duygulandırdı”

Soma Zaferspor Kulübü Antrenörü ve Kulüp Başkanı Hakan Arslancan ise şunları söyledi: “Aramıza bir arkadaşımız katıldı. Hikayesini sonradan öğrendik. Çok gurur duyulan onur duyacağımız ve kendisi açısından örnek davranış sergilemiş bir arkadaşımız. Berfin’in durumunu yaptıklarını sonradan öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti, diğer taraftan da üzdü. Ekonomik durumu çok da iyi olmayan bir ailesi olduğunu da öğrendik. Kendisi sadece bizde futbol oynayabilmek için transfer parasını ödemiş. Yeni öğrendik. Tabii ki onu da mağdur etmeyeceğiz. Bunun için bir kaynak bulmaya çalışacağız. Keşke güçlü bir kulüp olsak da daha fazla destek olsak, katkı sağlasak. Maden kazasından sonra çok üzüldüğünü söyledi ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni kazandığı için çok sevindiğini belirtti. Manisa’da kalacak yer ve diğer problemlerini de hallederek futbol oynamak için bize müracaat etti. Kendisi gurur duyulacak bir örnek davranış sergilemiştir. Kızlarımıza ve herkese örnek olmasını diliyorum.”

“Olimpiyatlara Soma Zaferspor’da hazırlanıyor”

Berfin Demir'in olimpiyatlara Soma'da hazırlandığını dile getiren Arslancan, “Kendisinin yüzde 50’nin üzerinde bir işitme kaybı da var. İşitme engelli milli takımında da oynuyor aynı zamanda. Geçen gün bizi milli takım hocası da aradı. Berfin’i iyi hazırlamamızı, Haziran ayında Samsun’da İşitme Engelliler Olimpiyatları olduğunu ve oraya katılacağını söyledi. Bizde onu hazırlamaya çalışıyoruz. Böylece içimizde bir tane daha milli oyuncumuz olmuş oldu” ifadelerini kullandı.