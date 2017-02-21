Beşiktaş taraftarından Talisca kampanyası

Beşiktaş taraftarı, Anderson Talisca'nın bonservisinin alınması için harekete geçti.

Beşiktaş taraftarları, bu sezon Benfica’dan kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca’nın bonservisi için harekete geçti. Brezilyalı orta saha ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgisini kazandı. Son olarak Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmada şık bir golle fileleri sarsan 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınması için siyah-beyazlı taraftarlar kampanya başlattı. Sosyal medyadan organize olan taraftarlar, 6. kez Kartal Yuvası organizasyonu düzenliyor.

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Beşiktaş taraftarları tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş taraftarları olarak daha önceki sezonlarda da kulübümüze katkı sağlamak amaçlı yapmış olduğumuz Kartal Yuvası organizasyonunun bu hafta derbi öncesi 6.’sını gerçekleştireceğiz. Beşiktaş taraftarı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey olmadığını önceki sezonlarda da herkese gösterdik. Şimdi tekrardan 3. yıldız için birlik ve beraberlik içinde olma zamanı. Taraftar olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çok sevdiğimiz Talisca’nın bonservisinin alımında ufak da olsa bir katkım olsun diyorsanız 25-26 Şubat 2017 günleri Kartal Yuvalarına akın ediyoruz.”