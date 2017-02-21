Beşiktaş’ın ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ korku salıyor

Ligde rakiplerine fark atarak liderlik koltuğuna oturan, Avrupa’da son 16 turunun kapısını aralayan Beşiktaş'ın üç önemli hücum elamanı attığı gollerle siyah-beyazlı ekibi başarıdan başarıya koşturuyor.

Zirve yarışındaki takipçileri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tökezlediği haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Beşiktaş'ta bu sezon 3 oyuncu istatistikleriyle öne fırlıyor. Akhisar Belediyespor maçını da boş geçmeyen Cenk Tosun, attığı 16 golle krallık yarışında rakipsiz kalırken, Quaresma asistleri, Talisca da skorer kimliğiyle Beşiktaş'ı başarıdan başarıya koşturuyor.

Süper Lig`de şampiyonluk oranları güncellendi! İddaa Risk Yönetimi, Vodafone Arena'da Akhisar Belediye'yi 3-1 yenen lider Beşiktaş'ın 1.40 olan oranını 1.20'ye düşürdü. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlı ekip, 21 haftalık periyotta rakip fileleri 43 kez havalandırdı. Cenk 16, Talisca da 6 kez ağları sarstı ve takımın toplam skor sayısının yüzde 50'lik bölümünü bu ikili üstlendi. Quaresma'nın 1 gol, 9 asistlik katkısı da eklendiğinde bu üçlü rakip savunmaların korkulu rüyası olmuş durumda. Tüm resmi maçlar eklendiğinde Cenk-Talisca-Quaresma üçlüsünün skora etkisi daha da öne çıkıyor. Kartal'ın süper üçlüsünün resmi maçlarda toplam 31 gol, 18 asisti bulunuyor.