Beşiktaş’ın ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ korku salıyor

Zirve yarışındaki takipçileri Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tökezlediği haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Beşiktaş'ta bu sezon 3 oyuncu istatistikleriyle öne fırlıyor. Akhisar Belediyespor maçını da boş geçmeyen Cenk Tosun, attığı 16 golle krallık yarışında rakipsiz kalırken, Quaresma asistleri, Talisca da skorer kimliğiyle Beşiktaş'ı başarıdan başarıya koşturuyor.
Siyah-beyazlı ekip, 21 haftalık periyotta rakip fileleri 43 kez havalandırdı. Cenk 16, Talisca da 6 kez ağları sarstı ve takımın toplam skor sayısının yüzde 50'lik bölümünü bu ikili üstlendi. Quaresma'nın 1 gol, 9 asistlik katkısı da eklendiğinde bu üçlü rakip savunmaların korkulu rüyası olmuş durumda. Tüm resmi maçlar eklendiğinde Cenk-Talisca-Quaresma üçlüsünün skora etkisi daha da öne çıkıyor. Kartal'ın süper üçlüsünün resmi maçlarda toplam 31 gol, 18 asisti bulunuyor.