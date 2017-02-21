Bonkör Trabzon!

Cevat KOL yazdı...

Ligin 2.yarısına mükemmel bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu çıkışını devam ettirmek için ligde kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal rakibinin ligdeki konumunu ve gücünü çok ciddiye almış olmalı ki elindeki en ideal kadroyu sahaya sürdü.

Gol orucunu sürdüren N'Doye'u yedek kulübesine çekip Hugo Rodallega'yı 11'de kullandı. Devre arası yapılan 5 transferin 4'ü ilk 11'de sahada yer aldı. Trabzonspor oyuna fırtına gibi başladı.

İlk yarım saat içinde inanılmaz goller kaçtı. Belki bir, iki müsabakada gireceği gol pozisyonunu yarım saatte buldu. Rodallega, Castillo, Olcay ve Yusuf Yazıcı yakaladıkları gol pozisyonlarının yarısını atabilse karşılaşma yarım saatte bitmiş olacaktı.

Ama burada Alanyaspor kalecisi Haydar'ın hakkını teslim etmek lazım. Takımının oynadığı ezik futboldan rahatsız olan Safet Susiç 41. dakikada iki oyuncu değişikliği birden gerçekleştirdi.

Pozisyon zenginliği yaşanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti. İkinci yarıda istediği golü bulamayan Yanal, hamlesini 64. dakikada yaptı. Orta sahadan Yusuf Yazıcı'yı çıkartıp ofans hattına N'Doye'u aldı.

Trabzonspor kaçırdıkça konuk takımın direnci de arttı. İstediği bir puanı alan konuk takım mutlu dönerken Trabzonspor kaybettiği iki puana üzüldü.