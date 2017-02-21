Bruma söz verdi

Çaykur Rizespor maçı öncesinde disiplinsiz davrandığı için kadroya alınmayan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma söz verdi.

Bu sezon sergilediği performansla takımının en büyük kozu olan Bruma, Rize maçı öncesinde disiplinsiz davranışları ve yeni hocası Igor Tudor'un kadro tercihine saygı göstermediği için İstanbul'da bırakılmıştı. 1 maçlığına kadroya alınmayan Portekizli yıldızın yokluğunda 2 puan bırakan ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan sarı-kırmızılılarda Bruma, teknik heyet ve arkadaşlarından özür diledi.

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Dünkü idman öncesinde hocasıyla bir araya gelerek bir daha benzer bir durumun yaşanmayacağını ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, “Hırsımın ve oynama isteğimin kurbanı oldum. Hepinizden özür dilerim. Galatasaray için her zaman elimden geleni yapacağım. Beşiktaş derbisinde oynarsam hatamı telafi edeceğim. Yaşananların sözleşmem ile hiçbir ilgisi yok. Burada mutluyum” dedi.