Bucaspor’da kongre kararı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bucaspor’da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da Başkan Çetin Kayışlı, olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından Çetin Kayışlı imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yönetim olarak genel kurul kararı aldık” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, geçen hafta içinde paralarını alamadıkları gerekçesiyle idmanlara çıkmayan futbolculara alacaklarını yatıramayan ve antrenman boykotuna engel olamayan Kayışlı, ilçe ve camiadan hiçbir destek alamadığını belirterek seçime gideceklerini açıklamıştı.