Büyükçekmece Avrupa’da ilk 8’i hedefliyor

Demir İnşaat Büyükçekmece Kulüp Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu 2. maçında Rusya'nın Enisey takımıyla evinde karşılaşacak olan Demir İnşaat Büyükçekmece için destek istedi.

Demir İnşaat Büyükçekmece, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu 2. maçında Rusya’nın Enisey takımıyla evinde karşılaşacak. Demir İnşaat Büyükçekmece Kulüp Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, herkesi takıma destek olmaya davet etti. Son 16 sınavının ilk maçında Rus ekibine 10 sayılık farkla mağlup olan Büyükçekmece, evindeki karşılaşmada 10 sayı üzerinde galip gelmesi durumda ilk 8’e kalacak.

“İyi hazırlandık”

Demir İnşaat Büyükçekmece Kulüp Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, maçtan önce şöyle konuştu: “Rus ekibini sahamızda yenip 16 turunu geçerek ilk 8’e kalacağımıza inanıyorum. Takımımız çok iyi hazırlandı. Tüm Büyükçekmeceli sporseverleri bu zorlu karşılaşmada takımına destek olmaya davet ediyorum.”

22 Şubat 2017 Çarşamba günü Gazanfer Bilge spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.