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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
26 Şubat 2017 16:00
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Emre Belözoğlu imzayı attı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.
16:3021 Şubat 2017
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Emre Belözoğlu imzayı attı

Medipol Başakşehir, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.  Özellikle bu sezonun ilk yarısındaki performansıyla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir'de tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Anlaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Emre, herkesin söylediğinin dışında, kamuoyunda oluşan algıya ters şekilde bize pozitif katkı sağladı” diye konuştu.

09 Şubat 2017 Emre Belözoğlu: Ayağımı keseceklerdi - Spor haberleri Futbol yaşamına Süper Lig'de Başakşehir takımında devam eden Emre Belözoğlu, Inter'de oynadığı dönemde geçirdiği büyük tehlikeyi anlattı. İlgili Haberi Oku

Yeni sözleşmeye imza atan Kaptan Emre Belözoğlu ise, “1 sene daha oynama şansı verdikleri için teşekkürler. Gönderseler de, kapıdan kovulup, bacadan girme misali niyetim vardı” ifadelerini kullandı.

Etiketler
emre belözoğlu Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 16:55 | 21.02.2017
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