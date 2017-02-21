Emre Belözoğlu: Kapıdan kovsalar bacadan girerdim

Medipol Başakşehir'in deneyimli orta sahası Emre Belözoğlu, kontrat imzaladıktan sonra açıklamalar yaptı.

Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl süreyle uzattı.

Emre Belözoğlu, imza sonrası yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti:

“Öncelikle sayın başkanımıza, tüm yönetim kurulumuza, takım arkadaşlarımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bence en samimi ailesinin içindeyim. Bana bir yıl daha futbol oynama fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Burası benim ailem gibiydi zaten. Sayın başkanımız beni gönderseydi de, hani kapıdan kovsa bacadan girme misali zaten niyetim vardı”

“EMRE BU SÖZLEŞMEYİ ZATEN HAK EDİYOR”

Emre Belezoğlu’nun Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olduğunu ifade eden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, imza sonrası şunları kaydetti:

“Takım kaptanımıza teşekkür ediyoruz. Bize geldiğinden beri bu 2.sezonu, gerçekten kulübümüze çok değerli katkıları oldu diğer arkadaşları gibi. Özellikle uluslararası tecrübesi, kişiliği, deneyimiyle takımın en iyi arkadaşlığı yaptığı, abiliği ve kaptanlığı noktasında tüm takım olarak çok memnunuz. Hocamızın da isteği doğrultusunda bizim de yönetim olarak isteği doğrultusunda 1 yıl daha devam etme kararı aldık ve sözleşmesini 1 yıl daha uzatıyoruz. Emre’nin tecrübesi ve yaşadığı başarılar bizim çok önemli. Emre’ye, kulübümüze, ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Emre bu sözleşmeyi zaten hak ediyor. Hem fiziksel olarak, hem de psikolojik olarak 1 yıl daha oynayacak durumda. inşallah çok daha önemli başarılarda yanımızda olacak”