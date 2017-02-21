Enes Ünal isyan etti: Bu sinir bozucu

Twente forması giyen Enes Ünal gelecek sezon da takımda kalabileceğini açıkladı.

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Enes Ünal, Twente’de çok mutlu olduğunu söylerken, “Kalmak kesinlikle bir opsiyon. Kız arkadaşım burada mulu, Twente’de birçok arkadaşımız var. Stadyumdaki atmosfer harika. Ama sonuçta bonservisim Manchester City’de. Gelecek sezon nerede oynayacağımı %60-70 oranında onlar belirleyecek” ifadelerini kullandı.

2015’te 3 milyon Euro bedelle Manchester City’nin yolunu tutan Enes daha sonra sırasıyla Genk ve NAC Breda’ya kiralanmıştı. Bu sezon ise Twente forması giyen milli oyuncu 22 maçta 11 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Ens bu hafta sonu Heerenven’e karşı aldıkları 1-0’lık galibiyette hakemi aldatıp penaltı kazandırmış ve gündeme oturmuştu.

TOP ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ!

Enes, De Telegraaf’a verdiği röportajda ise fazla top alamamaktan şikayet etti: “Koşular yapıyorum, boşa kaçıyorum ama top gelmiyor. Bu sinir bozucu. Daha fazla topla buluşmaya ihtiyacım var. Belki gol atamıyorum ama iyi işler yapıyoruz. 2-3 gol attıktan sonra hemen yıldız olduğumu söylemiyorum. Ben bir savaşçıyım, takım oyuncusuyum. Takımıma yardım etmek zorundayım. Son 20 dakika ölüyordum.”

Yıldız oyuncu eğer bir gol daha atarsa Eredivisie’nin en golcü Türk oyuncusu sıralamasında Colin Kazım-Richards’ı yakalayacak.