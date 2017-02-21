Erkekler sustu kızlar coştu

Kayseri'de oynanan amatör futbol müsabakasında tribünde yer alan ve sadece kızlardan oluşan yaklaşık 20 kişilik taraftar topluluğu, yaptıkları tezahüratlar ile erkeklere taş çıkarttı. Tribündeki erkekler susarken, maç boyunca kızların yaptığı tezahüratları dinlemekle yetindiler.

Kayseri U-15 Futbol Ligi Play-Off Grubu’nun son haftasında Kayseri Atletikspor ile Kayseri Şekerspor takımları karşı karşıya geldi. Bu müsabakada maçtan çok tribünler dikkat çekti. Kayseri Atletikspor’u destekleyen yaklaşık 20 kişilik ve tamamı kızlardan oluşan taraftar grubu, maç boyunca bir dakika bile susmadan takımlarına destek oldular. Bu durum tribünlerdeki erkek hakimiyetinin de bitmesi açısından oldukça önemli bir hal aldı. Küfür etmeden maç boyunca takımlarına destek olan kızlar, birçok önemli taraftar grubuna da örnek olacak cinstendi. Tribündeki kızların maç hakkında yorumlarda bulunması ve oyunculara yapacaklarını tribünden söylemesi ise gözlerden kaçmadı.

Karşılaşma 0-0 biterken Kayseri Atletikspor Türkiye U-15 Şampiyonası’na katılma hakkını kaybetti. Buna rağmen kızlar oyuncularını tribünlere çağırarak alkışlayıp moral verdi. Hem maç sırasında hem de maç sonrasında centilmenlikleri ile erkek taraftarlara adeta ders veren kızlar, karşılaşmaya büyük renk kattı.