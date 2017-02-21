Fatih Terim’e göz kırptı

Kasımpaşa’da bu sezon defansın göbeğinde forma giyen Veysel Sarı, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 28 yaşındaki oyuncu, lacivert-beyazlı formayla bu sezon 16 maçta 1398 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in vazgeçilmez ismi olan Veysel'in hayal ettiği milli formaya kavuşmak istiyor.
Sezonun geride kalan bölümünde daha iyi performans sergilemek isteyen Veysel, “A Mili Takım formasını sırtıma geçirmek istiyorum. Her maç bunun hayaliyle mücadele ediyorum” ifadesini kullandı.