Fatih Terim’e göz kırptı

Eski Galatasaraylı Veysel Sarı,Kasımpaşa’da performansıylabüyülüyor. 28 yaşındaki futbolcuA Milli Takım’da oynamayı hayal ettiğinibelirtip, “Daha iyi olacağım” dedi.

Kasımpaşa’da bu sezon defansın göbeğinde forma giyen Veysel Sarı, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. 28 yaşındaki oyuncu, lacivert-beyazlı formayla bu sezon 16 maçta 1398 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in vazgeçilmez ismi olan Veysel'in hayal ettiği milli formaya kavuşmak istiyor.

Süper Lig'de düşme hattı kaynıyor Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren takımların 21. hafta maçlarında Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor rakipleriyle berabere kalırken, Adanaspor ise Osmanspor'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Sezonun geride kalan bölümünde daha iyi performans sergilemek isteyen Veysel, “A Mili Takım formasını sırtıma geçirmek istiyorum. Her maç bunun hayaliyle mücadele ediyorum” ifadesini kullandı.