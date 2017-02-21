Fatih Terim’e memleketi Adana’da ‘Onur Ödülü’ verildi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e memleketi Adana'da 'Onur Ödülü' verildi.

Fatih Terim’e memleketi Adana’da ‘Onur Ödülü’ verildi… Grand Sheraton Oteli’ndeki 5 Ocak Gazetesi’nin 18’nci kuruluş balosuna katılan Terim, Onur Ödülü’nü Adana Valisi Mahmut Demirtaş’tan alırken, “Öncelikle memleketimde olduğum için, dostlarımla bir arada olduğum için çok mutluyum. İnsanın memleketinde onur ödülü alması da ayrı bir güzellik. 18 yıl önce kurulan gazetenin yayın hayatının devamını diliyorum” dedi.

5 Ocak Gazetesi İmtiyaz Sahibi Savaş Çokduygulu da şunları söyledi:

“Fatih Terim bizim bir markamız. Türk ve Dünya futboluna adını altın harflerle yazdıran, Adana Demirspor formasını terleten, 68 kez milli formayı giyen, Türkiye tarihinde ilk kez UEFA Kupası’nı Galatasaray’a kazandıran Fatih Terim Adanalılarla birlikte Türkiye’nin gururu olmuştur. İtalya’da devlet nişanı unvanı alan ilk Türk teknik direktördür. Futbol kariyerinin yanında dosttur, ağabeydir, arkadaştır. Bu güzellikleri ile Onur Ödülümüzü Fatih Terim’e veriyoruz.”

TERİM İLE ADALI BERABER OTURDU

Beşiktaş’ın eski futbol şubesi sorumlusu Serdal Adalı ile gecede beraber oturan Fatih Terim, salonda “Bir başkadır benim memleketim” şarkısı okunurken de coşku ile Türk bayrağını salladı. Onur Ödülü alan Terim, daha sonra da Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı, Bor İnşaat A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, TÜGİK Baskan Yardımcısı Ömer Faruk Sakarya’ya 5 Ocak Gazetesi’nin Yılın Sivil Toplum Örgütü Ödülü’nü, Nedim Büyüknacar’a da Özel Ödül verdi. Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu’nun da katıldığı gecede ayrıca bölgenin başarılı işadamları ile bürokratlarına da çeşitli ödüller verildi.