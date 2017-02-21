Fatma Övgüm İnce zirveyi bırakmıyor

Yıldırım Belediyesporlu satranççı Fatma Övgüm İnce, Balıkesir Burhaniye’de düzenlenen satranç turnuvasında şampiyon oldu.

Fatma Övgüm İnce, 18-19 Şubat tarihlerinde Balıkesir Burhaniye Satran Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak birincilik madalyasının sahibi oldu. Turnuvaya 3 kategoride 6 ilden 160 sporcu katılırken, Yıldırım Belediyesporlu Fatma Övgüm İnce 12 yaş altı kategorisinde şampiyon olarak kürsünün zirvesine çıktı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bizim öncelikli hedeflerimizden birisi de Yıldırım'daki 250 bini aşkın çocuğumuzu spor sayesinde tam donanımlı yetiştirerek geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktır Fatma Övgüm İnce kızımızın başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.