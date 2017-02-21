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26 Şubat 2017 19:00
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Fenerbahçe’de Krasnodar hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, yarın akşam Rus ekibi Krasnodar ile sahamızda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.
22:0721 Şubat 2017
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Fenerbahçe’de Krasnodar hazırlıkları tamam

Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 19:00’da başlayan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Krasnodar maçının hazırlıklarını tamamlayan Sarı Lacivertli takım, Can Bartu Tesislerinde kampa girdi.

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Son güncelleme: 22:08 | 21.02.2017
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