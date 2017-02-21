Galatasaray yönetimi Bruma’ya acımadı

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosuna alınmayan Bruma'ya para cezası verildi.

Galatasaray Yönetimi, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’nun Bruma’ya verdiği 65 bin Euro cezayı onayladı.

Geçen hafta teknik direktör Igor Tudor’a tepki gösterip, antrenman sonrasında Rize deplasmanına gitmek istemediğini söyleyerek kafilede yer almayan Bruma’ya, başkan Dursun Özbek’ten de af gelmedi. Sportif A.Ş Yönetim Kurulu’nun verdiği cezayı yönetim kuruluna sunan Dursun Özbek, Portekizli yıldızın cezasının onaylanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi de bugün yaptığı toplantıda oy birliği ile Bruma’nın cezasının onaylanmasını kabul etti.

Bruma’ya 10 günlük gelirinin karşılığı olarak 65 bin Euro ceza verilirken, bundan sonra disiplinsiz harekette bulunması halinde bu cezanın katlanarak uygulanacağı da kendisine iletildi.

Bruma ise, dün antrenman öncesinde teknik direktör Igor Tudor’dan özür dileyip, hatasını kabul etti. Tudor ise genç yıldızın özrünü kabul ederek, bu hatasını Beşiktaş maçında telafi etmesi için çok çalışmasını istedi.