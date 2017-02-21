Galatasaray’da Igor Tudor fırtınası!

Takımda mücadele etmeyen ve savunmaya yardım etmeyen oyuncuları oynatmayacağını söyleyen Igor Tudor, özellikle kanatta görev yapan futbolculardan geriye gelmelerini istedi.

Galatasaray’daki kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Igor Tudor, takım savunmasına yardım etmeyen futbolcuların gözünün yaşına bakmayacak. İdmanlarda futbolcularına koşmayı ve mücadele etmeyi dayatan Hırvat çalıştırıcı, ruhunu ortaya koymayan isimlere, Burma gibi yıldız bile olsalar acımayacağını gösterip gözdağı verdi. Özellikle kanatlarda görev yapan Bruma, Yasin, Rodrigues ve Sinan'dan forma giydikleri sürece bekte görev yapan arkadaşlarına yardım etmelerini isteyen 38 yaşındaki teknik adam, takım savunmasını kimsenin bozmasına izin vermeyecek. Böylece savunmada görev yapan futbolcuların yükü azalacak ve yenilen gol sayısı da büyük oranda düşecek.

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ARANAN KAN TUDOR

Galatasaray yeni umutlarla yeni teknik direktörü Igor Tudor ile şampiyonluk umutlarına yelken açtı.Daha ilk maçında (Rize) puan kaybı yaşansa da hiç kimse Hırvat çalıştırıcıdan şapkadan tavşan çıkarmasını beklemiyor. Ancak Riekerink döneminde takımın fiziksel açıdan yetersiz kaldığı kısa sürede gözler önüne serildi.Daha ilk maçta takımın mücadele gücü arttı.

Bunun en büyük nedenlerinden birisi de Tudor'un saha kenarında futbolcular kadar efor sarf etmesi ve bir an olsun yerinde durmaması. 38 yaşındaki çalıştırıcının saha kenarındanki tavırlarının oyunculara yansıması en fazla yönetim ve teknik heyeti memnun etti.Disiplinli yapısı ve karizması ile dikkat çeken Tudor, kısa sürede takıma heyecan ve hareket getirdi.